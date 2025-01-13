Происшествия

Росприроднадзор требует взыскать с администрации Гдова около 30 млн рублей за вред почвам

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к администрации городского поселения «Гдов» о взыскании 29 696 983 рублей 68 копеек вреда, причиненного почвам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Росприроднадзор

Как следует из материалов дела, Гдовский районный суд Псковской области обязал администрацию Гдовского района и городского поселения «Гдов» организовать работы по ликвидации несанкционированной свалки твёрдых коммунальных отходов по адресу: Гдовский район, 5 километров от города Гдова в сторону деревни Гривы.

Администрация городского поселения в августе 2023 года представила в управление Росприроднадзора проект рекультивации загрязнённого земельного участка. Однако информация о завершении работ в ведомство не поступала, судебный акт суда общей юрисдикции не исполнен. В связи с этим управление обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании суммы вреда, рассчитанного по методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в сумме 29 696 983,68 рубля.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 3 февраля 2025 года.