Происшествия

Около миллиона рублей лишились жители Пскова и Невеля из-за мошенников

Несколько жителей Пскова и Невеля поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности около миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям областного центра и Невеля звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций. И под предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», а также предоставления дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями собеседников. А другие незнакомцы ввели в заблуждение отдельных пользователей при осуществлении ими операций купли-продажи товаров в Сети.

В итоге потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, лишились в обшей сложности около миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.