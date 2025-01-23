Происшествия

Продолжаются поиски пропавшего на берегу Ловати великолучанина в кепке

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение Дмитрия Старова 1970 года рождения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, последний раз он выходил на связь с родственниками 20 октября, находясь на набережной реки Ловать. И до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: на вид 50-54 года, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в чёрную кепку, синий бушлат, черный свитер и черные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83или 02, 112.