Происшествия

30 человек и кинологи три дня искали пропавшего в лесополосе рядом с Печорами монаха

Три дня более 30 человек искали пропавшего в лесополосе недалеко от монастыря в городе Печоры монаха Агапия, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

67-летний монах Псково-Печерского монастыря Агапит (Александр Изотов) пропал 21 января. Сегодня его нашли погибшим.

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В поиске принимали участие местные жители, был привлечён кинологический расчет «ЛизаАлерт». «Первые свидетельства о найденных вещах поступили в отряд от местных жителей. Благодаря этому сообщению, наши добровольцы смогли найти Александра Юрьевича, но к сожалению, погибшим», - рассказали в «ЛизаАлерт».

В поисковом отряде поблагодарили всех, кто участвовал в поиске и передавал свидетельства.