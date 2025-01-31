Происшествия

Самовольно установленный металлический гараж демонтировали в Пскове

На территории города Пскова муниципальное казённое учреждение «Служба благоустройства города» провело демонтаж металлического гаража, который был установлен самовольно. Работы были выполнены на основании постановления администрации города Пскова от 8 мая 2024 года № 834, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации города Пскова

Гараж располагался на улице Александра Невского, напротив дома № 15, в границах кадастрового квартала 60:27:0060251. Сооружение имело стены ржаво-коричневого цвета, двухскатную крышу и двухстворчатые ворота, общая площадь составляла около 18 квадратных метров.

В процессе демонтажа гараж был разобран, а находившееся внутри имущество перемещено на временное хранение на территорию «Службы благоустройства города», расположенную по адресу: Рижский проспект, дом 72.