Происшествия

Украинца задержали в Псковской области при попытке пересечь границу через лес

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Украины при попытке незаконного пересечения государственной границы России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото и видео: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В Печорском муниципальном округе пограничники задержали молодого человека в лесном массиве. В ходе опроса украинец признался, что планировал незаконно проникнуть в Эстонию.

Решением Печорского районного суда нарушитель привлечен к административной ответственности по части 1.1

статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафа с административным выдворением с территории России.

Иностранец помещен в центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации.