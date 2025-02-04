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Бывший мэр Пскова: Бороться с «оборотнями-коррупционерами» нужно по всей строгости закона

04.02.2025 11:29|ПсковКомментариев: 0

Бороться с «оборотнями-коррупционерами» необходимо по всей строгости закона. Такое мнение выразил бывший мэр города Пскова Александр Прокофьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

Бывший заместитель главы администрации города Пскова Александр Грацкий сегодня, 4 февраля, признан виновным в получении взяток в крупном размере. 

«Я был знаком с информацией, что ведется следствие, но дальше не следил. Никто из моих знакомых его не знал, поэтому и мнения у меня никакого нет. Я всегда считал, что занимаемые должности не должны влиять ни на государственную позицию, ни на отношение, и что любая страна, действительно, достигает успеха, когда перед законом одинаково будут отвечать все граждане, и в первую очередь должностные лица. Я против предвзятости и за честную работу правоохранительных органов», — прокомментировал приговор бывшему чиновнику Александр Прокофьев.

Он отметил, что сейчас в обществе замечает некую ностальгию по 90-ым годам. По мнению бывшего главы администрации города Пскова, преступность в то время в регионе была ниже, чем по стране в целом. 

«Я бы не сказал, что в Псковской области была такая высокая преступность, как по всей России. Но здесь все зависит от тех, кто у власти. Люди приходят, тратят деньги на саморекламу, чтобы бороться за правду, а когда получают должность – начинается другое. С такими оборотнями нужно бороться. Если есть, за что, не должно быть никаких снисхождений. Есть преступления преднамеренные и непреднамеренные, и за первые необходимо наказывать сурово», – добавил бывший мэр Пскова.

При этом, по мнению Александра Прокофьева, в прошлом в России было намного больше коррупции. 

Пресс-портрет
Прокофьев Александр Васильевич
Теги: #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
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