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Александр Братчиков: Приговор Александру Грацкому станет уроком для взяточников

Вынесенный приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого станет уроком для коррупционеров. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Александр Братчиков отметил, что столь суровый приговор должен послужить уроком для взяточников.

«Безусловно, приговор станет уроком. По моему мнению, очень большой срок дали, конечно», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание на возросшее количество уголовных дел в отношении коррупционеров и связал это с улучшением работы правоохранительных органов.

«Количество уголовных дел в отношении коррупционеров возрастает. Однако я не считаю, что чиновники стали работать иначе. Просто сейчас правоохранительные органы стали работать лучше. Перед ними стоит задача максимально искоренить взяточничество», — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, является ли борьба с коррупцией системной или временной кампанией, Александр Братчиков заявил, что это действительно системная работа. Он подчеркнул, что искоренить коррупцию полностью невозможно, но работа настроена так, чтобы контролировать её проявления и минимизировать масштабы.

«Победить, наверное, целиком ее нельзя, но максимально загнать ее в рамки, чтобы это не было в таких объемах и так масштабно, конечно, можно и нужно», — заключил Александр Братчиков.

Напомним, экс-замглавы города Пскова Александру Грацкому вынесли приговор по делу о взяточничестве. Суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 5 700 000 рублей и запрет занимать должности госслужбы на 10 лет.