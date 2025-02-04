Происшествия

Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за январь

За январь 2025 года на территории Псковской области зарегистрировано 93 пожара, которыми нанесен прямой материальный ущерб в размере 1 млн 690 тысяч рублей. При пожарах погибли 5 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 3 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 41 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 23 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 19 случаев;

на транспорте – 7 случаев;

поджоги – 1 случай;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 1 случай,

оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 55 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 640 тысяч рублей. Погибли 3 человека. В сельской местности за текущий период зарегистрировано 38 пожаров, материальный ущерб от которых составил 1 млн 50 тысяч рублей. При пожарах погибли 2 человека, из них 1 человек в нетрезвом виде.

За январь 2025 года на территории Псковской области пожарами уничтожено: 21 строение и 3 единицы автотранспорта. При пожарах спасли 31 человека, 9 строений, 2 единицы автотранспорта.

Из числа погибших людей 2 человека пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 2 человека, 1 инвалид.