Происшествия

Псковича заключили под стражу за убийство друга ножом

Псковский районный суд Псковской области рассмотрел ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 43-летнего жителя Псковского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что 3 февраля 2025 года обвиняемый находился у своего знакомого в деревне Тямша Псковского района. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. В результате возникшей ссоры обвиняемый ударил знакомого ножом в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

С учетом данных о личности обвиняемого и тяжести инкриминируемого ему преступления, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 3 апреля 2025 года включительно.