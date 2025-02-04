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Задержанного с наркотиками и взрывателем гранат жителя Тверской области осудили в Великих Луках

Жителя Тверской области задержали в Великих Луках с наркотическими средствами и взрывными устройствами, мужчина попал под суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Великолукский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя поселка Оленино Тверской области, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств).

Судом установлено, что подсудимый, находясь на территории Тверской области, для личного потребления приобрел у своего знакомого наркотическое средство – мефедрон, хранил его у себя.

Осенью 2024 года мужчина был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве города Великие Луки. Наркотическое средство изъяли. При обследовании транспортного средства подсудимого в дверном кармане был обнаружен и изъят взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат, а также граната «Ф-1».

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном. На стадии предварительного расследования дал изобличающие себя показания.

При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства содеянного, общественную опасность преступлений, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда жителю Тверской области назначено наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом.