Специалисты МЧС ликвидируют пожар в порховской деревне Попадинка

Специалисты МЧС ликвидируют пожар в деревне Попадинка Порховского муниципального округа 7 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Сообщение о возгорании поступило днём. Огнеборцы локализовали очаг на площади 225 квадратных метров. Пострадавших нет. Специалисты продолжают работу по тушению пожара.
Предварительно, причиной происшествия стало короткое замыкание в здании. На месте работают дознаватели Госпожнадзора.