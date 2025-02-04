Специалисты МЧС ликвидируют пожар в порховской деревне Попадинка

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Задержанного с наркотиками и взрывателем гранат жителя Тверской области осудили в Великих Луках

Библиотека из псковской школы №3 переедет в новую многоэтажку в Овсище

В Банке России объяснили замену монет 5 и 10 рублей на банкноты

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