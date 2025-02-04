Происшествия

Несовершеннолетняя псковичка подозревается в незаконном обороте наркотиков

В Пскове трое молодых людей, парень и две девушки, одна из которых несовершеннолетняя, подозреваются в незаконном обороте наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СК РФ

Возбуждено уголовное дело. Молодой человек и двое девушек подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

По версии следствия, 11 декабря 2024 года трое молодых людей, в том числе одна несовершеннолетняя, прибыли на окраину города Пскова и извлекли из тайника закладку с наркотическим средством в крупном размере, после чего их задержали сотрудники полиции.

В настоящее время следователи проводят допросы подозреваемых и свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.