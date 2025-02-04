Происшествия

Похитившего алкоголь псковича задержали росгвардейцы

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 7 февраля задержали гражданина, который совершил хищение из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 9:22 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на улице Труда, поступил сигнал «тревога». На место происшествия направили экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали 25-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки. Общая сумма ущерба превысила 1000 рублей. По факту кражи проводится проверка.