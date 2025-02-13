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Теракт на псковском вокзале был призван вызвать панику среди граждан — Антон Минаков

Террористический акт, который намеревались утроить на псковском железнодорожном вокзале, был направлен на то, чтобы вызвать панику среди граждан, заявил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков в своем Telegram-канале.

«Считаю, что этот ужасный акт терроризма был направлен на то, чтобы вызвать панику среди наших граждан. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря четкой и профессиональной работе наших спецслужб. Дорогие псковичи, не поддавайтесь панике и не видитесь на провокации», - написал Антон Минаков.

Ранее Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с ликвидированными исламистами, которые готовили теракт в Пскове.

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Последователи международных террористов, выходцы из Центральной Азии, были ликвидированы в Пскове при задержании за попытку подрыва железнодорожного вокзала.

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При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем.

В ходе подготовки к нападению члены террористической ячейки провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После террористической атаки рассчитывали переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока.

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По данному факту следственным отделом УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

В ходе следственных действий по месту проживания радикалов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.

Федеральная служба безопасности России предоставила записи с камер наблюдения на псковском железнодорожном вокзале, где планировался теракт.

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Радикалы снимали здание со всех ракурсов, осматривали его внутри. Затем они закупили в магазине компоненты для изготовления взрывчатки.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращения теракта.