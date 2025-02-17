Происшествия

В Псковской области на 2,1% выросло число преступлений, совершенных мигрантами

В 2024 году на территории Псковской области было зарегистрировано 199 преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства. По сравнению с прошлом годом показатель увеличился на 2,1% (195 случаев зафиксировано в 2023 году), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Доля миграционной преступности в общем массиве зарегистрированных преступлений остаётся относительно незначительной и составляет 2,2%, отметили в УМВД. При этом в пятилетнем тренде количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, снизилось в 2,1 раза (с 418 в 2020 году до 199 в 2024 году).

Наибольшую долю в структуре преступлений составляют дела, связанные с незаконным пересечением государственной границы (88 из 199, или 44,2%). Все лица из данной категории были проверены по ведомственным учетам и не имели регистрации на территории Псковской области. Также в полиции отметили, что организации, пригласившие этих мигрантов, не зарегистрированы в регионе.

Факторами, способствующими росту преступлений, нарушающих статью 322 УК РФ (незаконное пересечение границы), становятся закрытие пунктов пропуска на российско-финском и некоторых участках российско-латвийской границы.

Отмечено и снижение числа преступлений против личности (на 15%) и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (на 26,5%). В качестве причин, способствующих росту миграционных процессов, послужили возможность заработка, получения социальных гарантий, образования, медицинского обеспечения, недоступных или недостаточно развитых в своих странах.