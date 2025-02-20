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Мужчина без пальца ушел из больница и пропал в Великих Луках

22.02.2025 14:39|ПсковКомментариев: 0

Эдуард Васильев 1976 года рождения пропал в Великих Луках, сообщили в сообществе великолукского поискового отряда «След»в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След»

Он ушёл из больницы на улице Пушкинской 13 февраля, примерно в 20:00. На сегодняшний день его местонахождение неизвестно.

Был одет в короткую куртку, серый свитер, спортивные штаны, короткие сапоги. Приметы: на правой руке нет большого пальца.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить об этом поисковому отряду «След» +79113767676 или в полицию.

Теги: #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
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