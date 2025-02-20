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Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о ненадлежащем теплоснабжении в псковском поселке Заплюсье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о ненадлежащем теплоснабжении в поселке Заплюсье Псковской области, сообщили в Информационном центре СК России.

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России «ВКонтакте» размещено обращение по вопросу ненадлежащего ресурсоснабжения посёлка Заплюсье Псковской области. На протяжении длительного времени подача отопления в жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения осуществляется с перебоями. Так, в феврале текущего года из-за поломки оборудования в котельной тепло не поступало в помещения более 5 дней, из-за чего граждане, среди которых пенсионеры, вынужденно использовали электрооборудование для обогрева. Кроме того, централизованная канализационная система изношена, что приводит к систематическому появлению засоров. Многочисленные обращения местных жителей в коммунальные службы и администрацию результатов не принесли.

Указанная ситуация освещалась в социальной сети.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.