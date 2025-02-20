Пожар в квартире ликвидируют на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО

Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове

Награждение защитников Отечества прошло в Доме Советов Пскова

Авиакомпании РФ будут закупать отечественные самолеты даже при возвращении иностранных

О спасённом хитростью Доме псковского губернатора и о Иисусе с державой вместо книги: в «Михайловском» готовят новую «пушкиниану»