С начала года четверо псковичей погибли из-за выхода на неокрепший лёд

С начала года из-за выхода на неокрепший лёд водоемов в Псковской области погибли четыре человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«Жители областного центра сокращают свой путь по льду реки Великой, не задумываясь о том, что тем самым могут сократить себе жизнь», - подчеркнули в ведомстве.
МЧС России в очередной раз напоминает: на территории Псковской области действует запрет выхода на лед.
«В черте Пскова на реке Великой присутствуют участки с открытой водой, образовавшийся ледовый покров с промоинами и закрайками. Кроме того, под снежным покровом невозможно заметить потенциально опасные участки», - отметили в ведомстве.