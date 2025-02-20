Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за фиктивную регистрацию трех граждан РФ

Прокуратура города Пскова направила в суд уголовное дело в отношении 65-летней местной жительницы, обвиняемой в фиктивной регистрации трёх граждан России, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе дознания установлено, что в период с марта по декабрь 2024 года псковичка, выступая в качестве принимающей стороны, путем обращения в МФЦ незаконно зарегистрировала в принадлежащем ей доме трех граждан РФ без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания и пребывания.

Санкция статьи 322.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.