Псковская организация заплатит штраф за незаконный прием на работу бывшего госслужащего

Прокуратура Псковской области провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии коррупции», по результатам которой установлен факт ненаправления коммерческой организацией необходимого уведомления о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим его предыдущему работодателю, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.
Так, на основании трудового договора, заключенного в январе прошлого года, в общество с ограниченной ответственностью на должность «инженер ПТО» принята замещавшая до увольнения старшую должность государственной гражданской службы Псковской области категории «специалисты» консультант отдела бухгалтерского учета и отчетности комитета по социальной защите Псковской области.
В нарушение требований действующего законодательства сообщение по последнему месту службы вновь принятого работника в комитет по социальной защите Псковской области директором организации направлено лишь 12 ноября .2024, только после вынесения решения о проведении проверки прокуратурой области.
Действия привлекаемого к ответственности лица квалифицированы по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего государственного служащего).
По результатам рассмотрения судом дел об административном правонарушении, возбужденных прокуратурой Псковской области, вышеуказанные должностное и юридические лица признаны виновными в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей и 50 тысяч рублей соответственно.