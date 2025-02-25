Происшествия

Великолучанку направили в колонию за прогулы исправительных работ

Великолукский городской суд принял решение заменить неотбытую часть наказания в виде исправительных работ на лишение свободы по делу в отношении 36-летней жительницы города Великие Луки, осужденной в августе 2024 года за неоднократную неуплату алиментов на содержание своих малолетних детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Ранее в рамках рассмотрения дела по статье 157 Уголовного кодекса РФ женщине был назначен срок исправительных работ продолжительностью девять месяцев с ежемесячным удержанием 5% из её заработной платы в доход государства. Однако, несмотря на письменные разъяснения порядка и условий отбывания наказания, она систематически допускала прогулы на работе, тем самым злостно уклоняясь от выполнения предписанного судом наказания.

В связи с неоднократными нарушениями режима отбывания наказания начальник филиала уголовно-исполнительной инспекции по городу Великие Луки обратился в суд с представлением о замене неисполненных исправительных работ более строгим наказанием — лишением свободы.

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о необходимости замены наказания. В результате женщине было назначено лишение свободы сроком на один месяц и двадцать два дня с отбыванием наказания в колонии-поселении. После оглашения приговора она была взята под стражу прямо в зале суда для последующего направления к месту отбывания наказания под конвоем.