Происшествия

Охранную фирму в Пскове наказали за работу без периодических проверок сотрудников на пригодность

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о частной охранной деятельности на объектах железнодорожного транспорта, в ходе которой выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что осуществляющая свою деятельность в городе Пскове частная охранная организация оказывала услуги в отсутствие у охранников личных карточек, периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств, обязательных медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований при поступлении на работу.

Транспортный прокурор внес представление генеральному директору общества, возбудил дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

В результате вмешательства надзорного органа Арбитражным судом Псковской области юридическое лицо привлечено к административной ответственности виде предупреждения.

Нарушения устранены.