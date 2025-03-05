Происшествия

Молодого человека задержали за кражу продуктов из торгового центра в Пскове

Сотрудники управления Росгвардии по Псковской области предотвратили хищение из торгового центра 5 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Около 16:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Труда города Пскова поступил сигнал «Тревога». На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2008 года рождения, который похитил из торгового зала продукты. По данному факту проводится проверка.