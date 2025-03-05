Происшествия

Пскович получил 3 года условно за покупку наркотиков

Псковский городской суд с участием государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры вынес приговор в отношении жителя города Пскова, признанного виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, что квалифицируется по части 2 статьи 228 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.

Судом установлено, что в ноябре 2024 года мужчина приобрел наркотическое средство через интернет и извлек его из места закладки в лесном массиве вблизи деревни Хотицы Псковского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий он был задержан сотрудниками Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у него изъяли наркотическое средство а-PVP («соль») массой 1,49 грамма, что является крупным размером.

Суд, учитывая данные о личности подсудимого и обстоятельства совершения преступления, назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей на период испытательного срока.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.