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Убийц лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области

Полиция задержала киллеров, убивших лидера организованной преступной группы (ОПГ) «Ташкентские» Сергея Нестерука (Ташкента) 16 лет назад. Банда действовала в Псковской области, пока не потеряла главаря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фотографии: Telegram-канал Shot

Ташкент попал в засаду в 2009 году на трассе «Балтия» в Тверской области по пути в Москву из Латвии, где он побывал на похоронах участника другой видной ОПГ — «Великолукская» — Славы Питерского. Машину Нестерука расстреляли из АК-47 и АКС-74У, он и его охранник погибли.

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Киллеры исчезли с радаров на долгие годы. Поймали их только сейчас. Двое попались в Пскове, ещё один — в Петербурге. Оказывается, что убийцы состояли в той самой конкурирующей петербургской ОПГ «Великолукская». Одна из версий гласит, что конфликт между ними разразился, когда в нулевых главари банд не смогли поделить сферы влияния.

Все задержанные были доставлены в Тверской суд, им вменяется статья об «Убийстве двух и более лиц», они могут получить пожизненный тюремный срок.

Нестерук увлекался кикбоксингом и предпринимательством, поэтому в 90-х организовал и возглавил группировку «Ташкентские» в Великих Луках, куда набирали только крепких парней-спортсменов. Они начинали с рекета, но затем начали устанавливать контроль над градообразующими предприятиями.

Город Великие Луки в 90-х и в начале 2000-х имел славу одного из самых криминальных городов страны. Именно этому месту обязаны своим появлением «ташкентские» и «великолукские». Первые орудовали преимущественно в Псковской области, а вот вторые расширились за пределы региона, обосновавшись в Санкт-Петербурге.