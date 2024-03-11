Общество

Великие Луки как криминальная столица: мифы и реальность

В конце 80-х, начале 90-х и даже в 2000-х в Великих Луках, как и во многих других городах России, действовали преступные группировки, которые держали в страхе предпринимателей, таксистов, торговцев, обычных работяг и даже студентов. Бандиты из промышленного центра настолько нашумели на всю округу, что город стали величать криминальной столицей Псковской области.

Псковская Лента Новостей выяснила, применима ли эта незавидная регалия сейчас, как обстоят дела с уровнем преступности в последние годы, и что об этом думают сами великолучане.

Отголоски прошлого

Одной из крупнейших организованных преступных группировок конца 1980-х - начала 1990-х годов, которая получила известность далеко за пределами региона, была так называемая «Великолукская ОПГ». Ее лидерами в СМИ называли уроженцев Великих Лук, родных братьев Николай и Виктор Гавриленковы.

«Детство и юношество Гавриленковых было малообеспеченным - их отец умер рано, мать работала на одной из местных фабрик. Вдобавок ко всему Гавриленковым постоянно доставалось от более старших дворовых подростковых команд. Поскольку защищать их было некому, братья решили защитить себя сами. Всё своё свободное время они стали отдавать боксу, и вскоре никто уже не рисковал конфликтовать с ними», - гласит информация из «Википедии».

Сразу после школы Гавриленковы начали зарабатывать торговлей пивом в родных краях. Через какое-то время они перебрались в культурную столицу России, которая на тот момент постепенно превращалась в «Бандитский Петербург». Там бизнес пошёл в гору, попутно появились новые перспективы: великолучане сколотили банду вместе с земляками и уроженцами Тамбова и стали получать прибыль посредством рэкета. Не обошлось без передела сфер влияния, устранения конкурентов и разборок с «тамбовскими», в результате одной из которых погиб Николай. Примечательно, что похоронили лидера «Великолукских» в Богом Зданных пещерах Псково-Печерского монастыря. Незадолго до этого братья выкупили место, чтобы в будущем похоронить там свою мать, однако всё вышло иначе. После этого инцидента было проведено внутрицерковное расследование, к руководству монастыря были применены дисциплинарные меры. На похоронах присутствовали практически все криминальные авторитеты Санкт-Петербурга. Виктор Гавриленков впоследствии какое-то время жил Испании, а после вернулся в северную столицу.

Поговаривают, что во времена лихой молодости братья не забывали родной город и поддерживали своих земляков, зарабатывавших на том же поприще. Непосредственно на территории Великих Лук в те времена действовали несколько группировок. В сообществе «Великолукские ОПГ 18+» в соцсети «ВКонтакте», которое позиционирует себя как исторический канал, встречаются упоминания и фотографии представителей «Герценских», «Ташкентских», «Рижских», «Тошинских» и банды «Центр».

«Одними из первых с доморощенными «рэкетирами» столкнулись торговавшие на городском рынке «челноки», возившие свой товар из Польши или Москвы, а затем и остальные обладатели палаток и лотков. В последнюю очередь новоявленные бандиты взялись за «валютчиков», которых в то время в избытке «водилось» в шумных волнах Великолукского городского рынка. Суммы, которые требовали с торгующих, были достаточно крупные по тем временам: 100 $ с торговой точки. Отказывающихся платить избивали там же на рынке, у наиболее «непонятливых» сгорали машины, дачи, квартиры», - говорится в публикации, посвящённой ОПГ «Центр».

Также в сообществе рассказывают о таких «авторитетных предпринимателях» того времени, как «Коля-убийца», «Тишка», «Втор», «Красный», «Чека», «Лоза», «Антон», «Самсон», «Дутый», «Ташкент» и прочих. Большинство из них ушли из жизни при трагических обстоятельствах.

Ярлык снят

В конце девяностых и даже в двухтысячных бандитские разборки, запугивание и издевательства над бизнесменами всё ещё имели место, обстановка в Великих Луках оставалась неспокойной долгое время, ситуация начала меняться только с 2010 года при объединении усилий прокуратуры, губернатора Андрея Турчака и главы города Николая Козловского.

Правоохранительные органы и силовые структуры периодически высылали на юг региона подкрепление, чтобы остановить разгул организованной преступности, надзорные органы старались всеми силами помогать представителям малого и среднего бизнеса, которые сталкивались с вымогательством.

Так, предприниматели, которые ещё в начале 90-х открыли магазин по продаже автозапчастей, смогли выдохнуть только после того, как обратились в прокуратуру региона, которую на тот момент возглавлял Тимур Кебеков.

«Нам некуда было деваться, приходилось платить бандитам, – рассказывала заместитель директора великолукского ООО «Авторитет» Ольга Рыбакова на встрече с областным прокурором в 2015 году. – Несмотря на это, они периодически нас запугивали, разбивали машину, расстреливали стекла нашего магазина металлическими шарами, ломали ребра мужу, покушались на дочку, пытаясь плеснуть ей в лицо кислотой. Бандиты с наглым цинизмом продолжали осаждать нас, требуя все больше и больше денег, мы жили как в аду, каждый день испытывая страх за свою жизнь и жизнь своих близких».

В итоге бандитов посадили, а Тимур Кебеков держал ситуацию на личном контроле и помогал другим предпринимателям справиться с аналогичными проблемами. Кстати, именно он более 10 лет назад снял с Великих Лук ярлык «криминальной столицы Псковской области». В 2013 году он пообещал великолукским журналистам больше не величать город таким незавидным наименованием, поскольку криминогенная обстановка изменилась в сторону улучшения. До того момента в Великих Луках были настолько серьезные проблемы, что прокуратуре совместно с другими ведомствами приходилось фактически «осуществлять процедуру декриминализации города». Комплекс принятых мер дал результаты, многие представители организованных преступных групп были арестованы и осуждены.

Немаловажную роль в этом сыграло и внимание со стороны городских властей, которые помогали предпринимателям в решении насущных вопросов и способствовали развитию бизнеса. В одном из интервью на радио в 2021 году глава Великих Лук Николай Козловский констатировал, что клановые и прочие войны прекратились, «как только бизнес почувствовал, что условия для него становятся лучше», и «все начали заниматься своим делом». «Вместо войн началась конкретная, реальная работа, уже времени на войны не осталось. Конечно, сыграло роль и то, что правоохранительные органы и спецслужбы в 2009-2011 годах провели декриминализацию Великих Лук. Это дало свои плоды, и уже с 2010 года пошло интенсивное развитие экономики города», - заявил градоначальник.

«Сейчас такого однозначно нет»

Ныне город скорее ассоциируется с промышленностью, воздухоплаванием и спортом, а не с ОПГ и криминальными авторитетами. Здесь сосредоточены крупные предприятия, благодаря которым экономика муниципалитета и региона в целом крепнет. Великие Луки называют индустриальным тягачом области, местные промышленники активны и в политическом поле, и в экономическом, и в общественном. Немало представителей малого и среднего бизнеса, которые также развиваются и пополняют бюджеты всех уровней. Регулярно открываются новые производства - и им в этом никто не мешает.

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«Здесь есть возможность для развития бизнеса, инноваций, стратегий, нет никаких волнений и прочего. Раньше разные истории ходили, но я не был их участником, поэтому сложно судить, насколько они объективны. Сейчас такого однозначно нет», - поделился наблюдениями директор великолукского кабельного завода Юрий Власюк. Он рассказал, что прибыл в Великие Луки на учёбу в 1998 году, и «лихие времена» не застал. «Я приехал студентом, жил в общежитии, ходил в академию - ничего особого не замечал», - добавил он и охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в городе как тихую и спокойную.

Подтвердил это и председатель ПООО «Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм», индивидуальный предприниматель Андрей Бегмурадов. «Я здесь уже живу 12 лет, в части организованной преступности явной активности и влияния нет», - заверил он. По словам Андрея Бегмурадова, в городе можно спокойно вести свой бизнес, без опаски передвигаться в любое время суток. Факты мелкого хулиганства, конечно, встречаются, но они есть везде, не только на юге области. «Криминал в любом случае в какой-то мере и форме существует, но в Великих Луках он спал очень сильно. Если и есть, то мало», - вынес вердикт великолучанин.

Он на протяжении многих лет развивает дворовый футбол, воркаут, а также другие направления и согласен с тем, что город скорее можно назвать спортивной столицей региона, чем криминальной. Здесь базируется Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, открыто много спортивных комплексов, проводится масса мероприятий. «В Великих Луках большое количество детей увлекается спортом, и показатели во многих направлениях довольно неплохие», - заметил Андрей Бегмурадов.

А генеральный директор великолукского холдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев и вовсе считает, что южная столица региона никогда не была криминальной. «В Великих Луках в 90-х годах и в начале 2000-х присутствовало всё то же самое, что в других городах. Считать город криминальной столицей нет никаких оснований», - заявил он и подчеркнул, что сейчас ситуация нормализовалась повсеместно, в том числе на юге Псковской области.

Обстановка под контролем

По оценке УМВД, социально-криминологическая ситуация в городе Великие Луки носит «стабильный и контролируемый характер». «Массовых нарушений общественного порядка, террористических актов и экстремистских акций в прошлом году не было допущено», - следует из отчёта о деятельности городского ОМВД.

В 2023 году в Великих Луках отмечался небольшой рост общего количества преступлений - на 2,3%, что характерно для области в целом. В частности, стало больше тяжких и особо тяжких - на 10,9%, при этом в среднем по региону увеличение данной категории деяний составило 23%. Тем временем, общая раскрываемость преступлений в южной столице увеличилась на 18,4%.

Основная часть преступлений, совершаемых на территории Великих Лук, приходится на деяния против собственности. В основном, речь идёт о кражах (без учета совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий),

удельный вес которых в общем массиве преступлений составил 30,6%. При этом наметилась устойчивая тенденция к снижению количества уголовных дел данной категории. Кроме того, значительно сократилось число грабежей, стало меньше умышленных поджогов.

Так же, как и в других городах России, отмечается рост мошенничеств и краж, совершенных дистанционным способом. Стало больше преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьёй 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации) - за 2023 год в Великих Луках возбудили 75 уголовных дел этой категории, а в 2022-м - ни одного.

Убийств в прошлом году местный ОМВД зарегистрировал всего 5, разбойных нападений - 7, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом 2. Также зафиксировано 63 наркопреступления, возбуждены 44 уголовных дела по фактам ложных сообщений о минировании.

Преступлений в общественных местах стало меньше: только каждое девятое, зарегистрированное в 2023-м году преступное деяние, было совершено на великолукских улицах, площадях, в парках и скверах (в 2022 году – каждое шестое). Убийств, изнасилований и хулиганств на таких территориях не было допущено - количество тяжкого сегмента в «уличной» категории существенно сократилось.

В прокуратуре Псковской области констатировали, что Великие Луки уже давно не являются криминальной столицей. Об этом свидетельствуют данные о состоянии преступности в городе за прошлый и предыдущие годы. «Дел по организации преступных сообществ не фиксируется, вымогательство в 2023-м было всего 1. Убийств немного, и те исключительно на бытовой почве. Такое понятие, как заказное убийство, пропало где-то в 90-х - нулевых.

Такие виды преступлений, как разбой, - тоже редкость», - отметили в пресс-службе ведомства. В прокуратуре уточнили, что руководители правоохранительных органов города регулярно проводят мероприятия, направленные на противодействие преступным деяниям и другим противоправным действиям. На постоянной основе проходят межведомственные, оперативные совещания при прокуроре города, межведомственная учеба и другие формы совместной работы. Организована достаточно эффективная система взаимодействия между правоохранительными органами и органами местного самоуправления.

Судя по всему, сейчас Великие Луки не могут «похвастаться» статусом «криминальной столицы». Теперь у города совершенно другой имидж - промышленного, спортивного и культурного центра. На дворе XXI век, рэкет больше не моден среди молодежи, а оставшаяся в живых «братва» постарела и оставила преступную деятельность. Возможно, в некоторых умах и остался «налёт 90-х», а по закоулкам нет-нет, да и бродит шпана, в поле зрения которой чаще попадают элементы благоустройства, нежели прохожие. Но такое можно наблюдать в любом провинциальном городе.

Ульяна Лаблюк