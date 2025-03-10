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ФСБ пресекла экстремистскую деятельность лидера анархистов в Островском районе

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Псковской области пресечена экстремистская деятельность жителя Островского района: одного из лидеров леворадикального движения, анархиста, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант в социальной сети «ВКонтакте» открыто разместил публикации с призывами к совершению насильственных действий в отношении органов власти, а также с пропагандой деятельности организации, признанной в Российской Федерации террористической.

Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

Расследование продолжается.