Происшествия

Гость подозревается в убийстве хозяина дома в Палкинском районе

В Палкинском районе мужчина обвиняется в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении дачного дома тела мужчины с ножевыми ранениями в области спины. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По подозрению в совершении указанного преступления задержан житель деревни Ермаково.

По версии следствия, вечером 9 марта обвиняемый со своим знакомым находился в частном доме по месту жительства потерпевшего, когда между ними произошла ссора на почве совместного распития алкогольных напитков. В ходе возникшего конфликта гость взял кухонный нож и ударил хозяина дома в спину. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.