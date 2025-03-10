Происшествия

Женщина ночью пыталась украсть одежду из магазина на улице Труда в Пскове

Женщину, которая совершила хищение из магазина, задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии сегодня ночью, 16 марта, в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области.

16 марта около часа ночи на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на улице Труда, поступил сигнал «тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали женщину 1977 года рождения, которая пронесла через кассовый узел одежду, при этом не заплатив за неё.

По факту кражи проводится проверка.