Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Печорах

Сообщение о пожаре в одной из квартир двухэтажного деревянного дома в городе Печоры Псковской области, в результате которого погибли 48-летний мужчина и 53-летняя женщина, поступило 17 марта. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с источником открытого огня, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Следственные органы проводят проверку всех обстоятельств произошедшего, назначены медицинские и пожарно-технические экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в холодное время года, когда учащаются случаи бытовых пожаров. Основные причины возгораний — нарушение правил эксплуатации печей, отопительных приборов и перегрузка электросетей. Часто пожары возникают ночью, когда источник возгорания обнаруживается несвоевременно.

Родителям и другим лицам, ответственным за детей, настоятельно рекомендуется уделять особое внимание их безопасности. Важно проводить профилактические беседы с детьми, обучать их правилам противопожарной безопасности и действиям в случае пожара.

Соблюдение требований безопасности поможет предотвратить трагедии и сохранить жизни.