Происшествия

В Ленинградской области потерпел крушение вертолет Ми-28

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Ленинградской области, экипаж погиб, сообщает Минобороны РФ.

«Восемнадцатого марта 2025 года при выполнении планового учебно-тренировочного полета в воздушном пространстве над территорией Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Воздушное судно упало в безлюдной местности вдали от населенных пунктов. Экипаж погиб. Полет выполнялся без боекомплекта», - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла поисково-спасательная группа. К месту катастрофы вылетела комиссия Воздушно-космических сил.