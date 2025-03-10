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Великолучанина отправили за решетку на 12 лет за злостное нарушение во время принудительных работ

Ранее судимого за подобные преступления великолучанина отправили за решетку на 12 лет за употребление наркотиков во время отбывания принудительных работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук.

Первая судимость у великолучанина была в 2015 году за хранение с сбыт наркотиков часть 1 статьи 228, часть 3 ст.атьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ

Установлено, что в 2021 году мужчине неотбытая часть наказания заменена на принудительные работы на срок свыше 5 лет.

В феврале 2025 осужденный употребил наркотическое средство, то есть допустил злостное нарушение порядка и условий отбывания принудительных работ.

Великолукский городской суд вынес постановление о замене неотбытой части срока наказания в виде принудительных работ лишением свободы.

Постановление не вступило в законную силу.