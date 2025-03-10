Происшествия

Женщина в Пскове попала под суд за решение забрать себе найденный кошелек

Псковичка попала под суд за хищение денег и банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ходе следствия установлено, что в начале февраля гражданка, находясь в одном из магазинов Пскова, обнаружила на торговой стойке забытый одним из посетителей магазина кошелек, который решила забрать себе. Открыв кошелек и увидев в нем деньги и банковскую карту, решила их похитить, деньги забрала себе, а при помощи банковской карты сделала в ближайшем магазине несколько покупок.

Таким образом женщина совершила два преступления: одно, предусмотренное частью 1 статьи 158 УК РФ, а второе, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.