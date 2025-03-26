Происшествия

Пскович заплат штраф 3000 рублей за плевок в лицо

Псковича привлекли к административной ответственности за оскорбление и назначили штраф в размере 3 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

Как стало известно, пскович в ходе конфликта плюнул в лицо женщине, что оскорбило ее и унизило ее честь и достоинство.

В отношении гражданина прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Мировой судья судебного участка №38 города Пскова признал гражданина виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.