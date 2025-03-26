Происшествия

560 преступлений в сфере оборота наркотиков выявили псковские полицейские за год

560 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выявили полицейские Пскова в 2024 году, сообщил в своём докладе по итогам года начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин на 34-й сессии Псковской городской Думы 28 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Полицейские пресекли преступную деятельность лиц на территории Северо-Западного региона, преступления совершались в составе организованной преступной группы», — сказал Сергей Сурин.

Начальник полиции Пскова пояснил, что полицейские принимали участие в раскрытии 560 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

На территории города выявлено 209 правонарушений по просматриваемой категории преступлений.