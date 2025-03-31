Происшествия

48 случаев пала травы зафиксировали в Псковской области в выходные

48 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области за минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Ландшафтные пожары зафиксировали в Великолукском районе (8), Псковском районе (3), Бежаницах (1), Гдове (2), Красногородске (6), Кунье (2), Локне (1), Невеле (5), Опочке (2), Палкино (2), Плюссе (1), Опочке (1), Острове (1), Порхове (1), Пустошке (5), Пыталово (1), Пушкинских Горах (1), Себеже (3), Усвятах (2) на общей территории в 32,5 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.