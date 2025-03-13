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Интерактив: Огненная дорога
Сам я из Санкт-Петербурга, в Псковской области у меня небольшое хозяйство. Еду в субботу с Питера, и уже на границе Пушкиногорья и Новоржевского округа вижу: все горит прямо рядом с дорогой.
Оказалось, что я уже третий, кто звонил в пожарную службу. Сворачиваю на знаменитую гоночную трассу Литово - Дубровы - огненная дорога. Опять звоню «101», приняли.
Еду и уже думаю, а цел ли мой дом и вся наша деревня. Свой-то я обезопасил распаханными полосами, но ведь есть и другие дома.
А жара только начинается, пожароопасный период с 1 апреля явно не спасает от такого. Сегодня горело в 100 метрах от деревни. Пожарные приехали, потушили, но непонятно, что будет завтра.
Антон