Происшествия

Пожар в бытовке произошел на улице Николая Васильева в Пскове

Возгорание в бытовой постройке произошло на улице Николая Васильева в Пскове 30 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки.

В субботу, 29 марта, в 15:08 поступило сообщение возгорании в строительном вагончике на улице Садовая в Дедовичах. Огонь повредил пол и стену. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Затем, в 22:50 поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на переулке Зенкова в деревне Неклочь Псковского района. Две комнаты выгорели по всей площади. Предположительная причина - аварийный режим работы электрооборудования. Пожар ликвидировали 8 специалистов МЧС России и 3 единицы техники.

На следующий день, 30 марта, в 13:10 поступило сообщение о возгорании кровли неэксплуатируемого строения в деревне Прибуж Гдовского муниципального округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали областные пожарные в составе 5 специалистов и 2 единицы техники.