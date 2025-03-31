Происшествия

Уборщица в Пскове воспользовалась найденным под диваном кошельком и ответит в суде

Жительницу Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за хищение денежных средств с найденной банковской карты, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В марте псковичка находилась на своем рабочем месте в одном из кафе города, где производила уборку помещений. Во время уборки под диваном на полу она увидела женский кошелек розового цвета, а внутри - банковские карты. На следующий день женщина решила воспользоваться одной из банковских карт и направилась в магазин, где купила продукты, расплатилась найденной картой.

Всего она совершила покупки на сумму 1 445 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Псковичке грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.