Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Кампуса Не будет
Креативная экономика Как начать свое дело?
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Весенние запреты В Псковской области
 
 
 
ещё Происшествия 31.03.2025 10:320 В отношении директора ФК «Псков» возбуждено еще одно уголовное дело 02.04.2025 10:490 Россельхознадзор выявил 160 незарегистрированных коров на локнянской «Доброй ферме» 02.04.2025 10:070 11 минометных мин идентифицировали в Себежском округе 02.04.2025 09:000 У великолукского торговца контрафактными сигаретами изъяли почти 30 тысяч пачек табачных изделий 01.04.2025 19:330 Избившего щенка Катыша мужчину порховский суд приговорил к исправительным работам 01.04.2025 17:310 Белорусы трижды за 2 дня пытались дать взятки псковским таможенникам
 
 
 
Самое популярное 31.03.2025 16:583 Майор полиции Александр Пушкарев погиб во время стрельбы в учебном центре УМВД Псковской области 28.03.2025 19:340 По факту гибели преподавателя в Центре переподготовки УМВД возбудили уголовное дело 26.03.2025 22:490 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ВИДЕО 27.03.2025 17:134 В центре Пскова появится еще один участок дороги с односторонним движением 31.03.2025 13:160 В Пскове пьяная женщина на BMW врезалась в грузовик. ФОТО, ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Россельхознадзор выявил 160 незарегистрированных коров на локнянской «Доброй ферме»

02.04.2025 10:49|ПсковКомментариев: 0

Отсутствие предусмотренного законодательством дезбарьера, ограждений и уборки территории фермы выявила проверка Россельхознадзора в деятельности «Доброй фермы» в деревне Гоголёво Локнянского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в Россельхознадзоре, в связи с появлением в ряде СМИ информации о деятельности «Доброй фермы» в деревне Гоголёво, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что проведено выездное обследование на открытых для посещения неограниченным кругом лиц территориях, на которых физическое лицо, позиционирующее себя, как хозяйка «Доброй фермы», осуществляет деятельность по содержанию крупного рогатого скота (коров).

По результатам обследования выявлен ряд нарушений. Обнаружено отсутствие предусмотренного законодательством дезбарьера, ограждений и уборки территории фермы. Также зафиксировано, что владелица животных по факту их падежа, в нарушение Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, не обращалась в Государственную ветеринарную службу Псковской области.

По информации комитета по ветеринарии Псковской области известно, что Лилия Газизуллина содержит 160 голов крупного рогатого скота, которые не зарегистрированы в системе «Хорриот», животные не идентифицированы.

«На территории всех российских регионов продолжается процесс учета и маркирования сельхозживотных, стартовавший 1 марта 2024 года, когда вступили в силу Ветеринарные правила маркирования и учета животных, утвержденные приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года № 832. До 1 сентября 2024 года обязательному учёту подлежали весь крупный рогатый скот и свиньи, а также сельскохозяйственная птица и лошади в промышленном секторе, однако хозяйкой фермы не осуществлена идентификация и учет содержащегося крупного рогатого скота», - отметили в Россельхознадзоре.

Также Лилия Газизуллина зарегистрирована в компонентах «Меркурий» и «Цербер» ФГИС «ВетИС», как физическое лицо. Животные в компоненте «Меркурий» не зарегистрированы.

В целях пресечения нарушений действующего ветеринарного законодательства, а также предупреждения распространения болезней Россельхознадзор выдаст предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении гражданки Лилии Газизуллиной. После вынесения предостережения на основании поступившей информации будет инициировано контрольное (надзорное) мероприятие с взаимодействием. Материалы будут направлены в прокуратуру Псковской области для согласования проверочных мероприятий в отношении женщины.

Ситуация остается на контроле управления Россельхознадзора.

 
Теги: #локнянский муниципальный округ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?
В опросе приняло участие 161 человек
02.04.2025, 10:520 Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза — ЦБ 02.04.2025, 10:490 Россельхознадзор выявил 160 незарегистрированных коров на локнянской «Доброй ферме» 02.04.2025, 10:450 Два автомобиля столкнулись на улице Максима Горького в Пскове 02.04.2025, 10:390 «Запах на весь микрорайон»: в ПТС рассказали о состоянии подвала на улице Западной, 23
02.04.2025, 10:310 «Занимательная археология»: Есть у меня один могильничек… 02.04.2025, 10:290 Нетрезвого мопедиста задержали на дороге Порхов – Дно 02.04.2025, 10:140 Ford Focus сгорел в Великих Луках 02.04.2025, 10:130 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о старте Года защитника Отечества и проектах по развитию территорий
02.04.2025, 10:070 11 минометных мин идентифицировали в Себежском округе 02.04.2025, 10:000 Объективность повышает статус ПЛН — Геннадий Бубнов 02.04.2025, 09:540 Посвященный социокультурным изменениям в образовании семинар прошел в Пскове 02.04.2025, 09:510 Перебегавшего проезжую часть мужчину сбили насмерть на трассе Р-23 «Псков»
02.04.2025, 09:440 «Коммунальный ликбез»: Что такое ТКО и КГО? ВИДЕО 02.04.2025, 09:410 Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена 02.04.2025, 09:400 Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области в марте превысила 57 тысяч рублей — аналитики  02.04.2025, 09:300 Карьерный рост коллег мотивирует 36% псковичей трудиться активнее – опрос
02.04.2025, 09:150 Запрет на езду курьеров по тротуарам смогут ввести уже весной 02.04.2025, 09:000 У великолукского торговца контрафактными сигаретами изъяли почти 30 тысяч пачек табачных изделий 02.04.2025, 08:401 Индекс социального благополучия у россиян за год вырос на 12% 02.04.2025, 08:200 Первоначальный взнос по ипотеке почти достиг трети от стоимости жилья
02.04.2025, 08:000 В России рекордно снизилось число заядлых курильщиков 02.04.2025, 07:300 Общественная палата предложила внедрять биометрию для получения пенсий и льгот 02.04.2025, 07:250 Сервис для проверки количества сим-карт стал доступен на «Госуслугах» 02.04.2025, 07:000 День единения народов России и Белоруссии отмечают 2 апреля
01.04.2025, 22:061 В тройном ДТП на улице Коммунальной в Пскове никто не пострадал 01.04.2025, 22:000 ООН не получала от России предложений по временному управлению на Украине 01.04.2025, 21:420 Модный показ «Этномода» пройдет на фестивале «Моя еда» 01.04.2025, 21:290 IT-сообщество Псковской области обсудило вопрос создания в регионе профессионального кластера
01.04.2025, 21:190 «Коммунальный ликбез»: Что такое ТКО и КГО? 01.04.2025, 21:010 Весенний месячник по уборке объявлен в Пушкиногорском районе с 1 апреля 01.04.2025, 20:420 На «Госуслугах» стал доступен сервис для проверки регистрации сим-карт 01.04.2025, 20:200 «Динамо» СПб отправило в аренду в «Луки-Энергию» 19-летнего полузащитника
01.04.2025, 20:030 В работе сервиса ГИБДД устранили сбой 01.04.2025, 19:440 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о борьбе за чистоту русского языка 01.04.2025, 19:330 Избившего щенка Катыша мужчину порховский суд приговорил к исправительным работам 01.04.2025, 19:220 В Псковской области объявили победителей регионального конкурса «Молодые предприниматели села»
01.04.2025, 19:000 В России появилась пятая женщина-миллиардер 01.04.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 апреля 01.04.2025, 18:190 «Кузница»: Грозит ли России спад интереса путешественников к внутреннему туризму? ВИДЕО 01.04.2025, 18:170 Часть деревьев спилят на Екатерининской площади в Новоржеве
01.04.2025, 18:110 Для осужденных псковской исправительной колонии №4 прошла ярмарка вакансий 01.04.2025, 18:090 Александр Козловский о поправках в закон «О защите прав потребителей»: Они касаются каждого из нас 01.04.2025, 18:070 «Тотальный диктант» напишут 5 апреля в 50 странах по всему миру 01.04.2025, 18:050 О предметах из фондов псковского музея расскажут на НТВ
01.04.2025, 17:580 Проявлять интерес к чувствам ребенка призвал детский психолог 01.04.2025, 17:530 На экскурсию в музей истории оккупации приглашают псковскую молодежь 12 апреля 01.04.2025, 17:490 «Гонки по вертикали»: ЧП городского масштаба, праймериз без кандидатов и ху из Дамиан Мисун. ВИДЕО 01.04.2025, 17:470 Псковские перевозчики бьют тревогу из-за законопроекта о локализации такси
01.04.2025, 17:410 Наносной грунт убрали более чем на 80 улицах Пскова 01.04.2025, 17:370 Стало известно количество избирательных участков в Псковской области 01.04.2025, 17:310 Белорусы трижды за 2 дня пытались дать взятки псковским таможенникам 01.04.2025, 17:280 Псковская область получила более 11 млн рублей на проекты в конкурсе «Гранты Первых»
01.04.2025, 17:190 Пенсионеры смогут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 2 апреля 01.04.2025, 17:160 Шесть групп в дошкольных учреждениях закрыты на карантин в Псковской области 01.04.2025, 17:140 На старт: «Ростелеком» предлагает псковичам пройти цифровой тест-драйв 01.04.2025, 17:110 Зампредседателя Конституционного суда РФ Сергей Маврин умер в возрасте 73 лет
01.04.2025, 17:072 «Гонки по вертикали»: ЧП городского масштаба, праймериз без кандидатов и ху из Дамиан Мисун 01.04.2025, 17:010 Единая диспетчерская служба псковского «Горводоканала» переехала на новый адрес 01.04.2025, 16:580 «Дело вкуса»: Первый в Пскове «Кабаре-бар» в стиле рококо. ВИДЕО 01.04.2025, 16:520 Антон Дымов о темпах газификации, льготах и создании Вечных огней
01.04.2025, 16:490 Почти 140 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю 01.04.2025, 16:480 Опубликован апрельский график приема псковичей депутатами «Единой России» 01.04.2025, 16:430 Дизайнер псковского «Кабаре-бара»: Народ нужно развлекать 01.04.2025, 16:270 Не материтесь!
01.04.2025, 16:270 Полосу движения перекроют на Октябрьском проспекте в Пскове на время дорожных работ 01.04.2025, 16:250 «Беседка»: Мифы и правда о туберкулезе. ВИДЕО 01.04.2025, 16:120 Здание Торошинского дома-интерната выставят на торги 01.04.2025, 16:100 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 2 апреля
01.04.2025, 16:060 Более 38 тысяч туристов посетили Островский район за 2024 год 01.04.2025, 16:020 Рыбалка на паузе, лес без огня: какие весенние запреты ввели в Псковской области 01.04.2025, 16:010 Охранную организацию будут судить за непредотвращенную кражу денег из великолукского магазина  01.04.2025, 15:490 Женщина попала под колеса Renault на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове
01.04.2025, 15:450 На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня 01.04.2025, 15:360 Лестницу в Финском парке Пскова со стороны улицы Некрасова хотят отремонтировать летом 01.04.2025, 15:340 Вопрос установки общественных туалетов в туристических местах прорабатывают в Псковском районе 01.04.2025, 15:260 Поэтический клуб приглашает псковичей на «Времена года Андрея» 2 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru