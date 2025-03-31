Происшествия

Россельхознадзор выявил 160 незарегистрированных коров на локнянской «Доброй ферме»

Отсутствие предусмотренного законодательством дезбарьера, ограждений и уборки территории фермы выявила проверка Россельхознадзора в деятельности «Доброй фермы» в деревне Гоголёво Локнянского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Как рассказали в Россельхознадзоре, в связи с появлением в ряде СМИ информации о деятельности «Доброй фермы» в деревне Гоголёво, Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора сообщает, что проведено выездное обследование на открытых для посещения неограниченным кругом лиц территориях, на которых физическое лицо, позиционирующее себя, как хозяйка «Доброй фермы», осуществляет деятельность по содержанию крупного рогатого скота (коров).

По результатам обследования выявлен ряд нарушений. Обнаружено отсутствие предусмотренного законодательством дезбарьера, ограждений и уборки территории фермы. Также зафиксировано, что владелица животных по факту их падежа, в нарушение Ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов, не обращалась в Государственную ветеринарную службу Псковской области.

По информации комитета по ветеринарии Псковской области известно, что Лилия Газизуллина содержит 160 голов крупного рогатого скота, которые не зарегистрированы в системе «Хорриот», животные не идентифицированы.

«На территории всех российских регионов продолжается процесс учета и маркирования сельхозживотных, стартовавший 1 марта 2024 года, когда вступили в силу Ветеринарные правила маркирования и учета животных, утвержденные приказом Минсельхоза России от 3 ноября 2023 года № 832. До 1 сентября 2024 года обязательному учёту подлежали весь крупный рогатый скот и свиньи, а также сельскохозяйственная птица и лошади в промышленном секторе, однако хозяйкой фермы не осуществлена идентификация и учет содержащегося крупного рогатого скота», - отметили в Россельхознадзоре.

Также Лилия Газизуллина зарегистрирована в компонентах «Меркурий» и «Цербер» ФГИС «ВетИС», как физическое лицо. Животные в компоненте «Меркурий» не зарегистрированы.

В целях пресечения нарушений действующего ветеринарного законодательства, а также предупреждения распространения болезней Россельхознадзор выдаст предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении гражданки Лилии Газизуллиной. После вынесения предостережения на основании поступившей информации будет инициировано контрольное (надзорное) мероприятие с взаимодействием. Материалы будут направлены в прокуратуру Псковской области для согласования проверочных мероприятий в отношении женщины.

Ситуация остается на контроле управления Россельхознадзора.