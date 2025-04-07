Происшествия

Восемь бесхозных зданий горели в деревне Русаново Новосокольнического района

Днем 7 апреля пожарные ликвидировали возгорание восьми бесхозных строений в деревне Русаново Новосокольнического района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 6 специалистов МЧС России и 2 единицы техники.

Ранее, в 04:40, поступило сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на улице Вокзальной в Пскове. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 13 специалистов МЧС России и 4 единицы техники.

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А в 11:21 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения в деревне Мартиново Великолукского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание на 36 квадратных метрах ликвидировали 8 специалистов МЧС России и 2 единицы техники, спасен жилой дом.