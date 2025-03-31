Происшествия

Неэксплуатируемое строение горело на улице Вокзальной в Пскове

Неэксплуатируемое нежилое помещение горело на улице Вокзальной в Пскове в ночь на 7 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски»

«На улице Вокальной в 4:39 поступал вызов. Горело неэксплуатируемое нежилое помещение», - сказали в МЧС.

Очевидцы сообщали ПЛН о выстрелах в районе вокзала, а затем о пожаре. Факт пожара в МЧС подтвердили, однако о выстрелах никакой информации в ведомство не поступало. «Когда шифер горит, это может издавать характерные хлопки, но это не выстрелы», - пояснили в ведомстве.

Причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.