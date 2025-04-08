Происшествия

20 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

20 человек погибли при пожарах в Псковской области за 3 месяца 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

На территории Псковской области зарегистрировано 876 пожаров. Они нанесли прямой материальный ущерб в размере 20 млн 515 тысяч рублей. При пожарах погибло 20 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 9 человек.

Причинами пожаров явились: