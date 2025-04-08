20 человек погибли при пожарах в Псковской области с начала года

20 человек погибли при пожарах в Псковской области за 3 месяца 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.
На территории Псковской области зарегистрировано 876 пожаров. Они нанесли прямой материальный ущерб в размере 20 млн 515 тысяч рублей. При пожарах погибло 20 человек, гибели детей не допущено. В результате пожаров получили травмы 9 человек.
Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем – 703 случая;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 56 случаев;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 80 случаев;
- на транспорте – 15 случаев;
- поджоги – 11 случаев;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении газосварочных работ – 3 случая;
- оставление источника открытого огня без присмотра – 2 случая;
- шалость с огнем детей – 2 случая;
- оставление горючих материалов вблизи источников высокой температуры – 1 случай;
- иные причины – 3 случая.