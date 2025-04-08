Происшествия

Игорь Дитрих: Задержание ректора ПсковГУ — это удар по рейтингу всех уровней власти

Задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильиной — это удар по рейтингу всех уровней власти. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все население Псковской области переживает о задержании, случившемся в ПсковГУ. Интерпретировать, чем это закончится, рано. Будем полагаться на следственные органы. Комментарии лучше давать, когда следственные действия закончатся. Но факт остается фактом, это удар по рейтингу всех уровней власти, по нашему субъекту, по образованию. Всем очень жалко и обидно, что это произошло, но необходимо дождаться результата, а потом делать выводы», — сказал Игорь Дитрих.

В начале 2025 года Псковское областное Собрание выслушало выступление ректора ПсковГУ Натальи Ильиной о ситуации в учебном заведении. Игорь Дитрих отметил, что посещение университета у него оставило приятные впечатления.

«Вне зависимости от того, что произошло вчера, мы некоторое время назад посетили новый медицинский корпус ПсковГУ и инженерную школу. Получили абсолютно позитивные впечатления, никогда для студентов-медиков не было таких условий. В нашем парламенте достаточно много врачей, и все мы шли с некоторым негативом, но технические условия для студентов сделаны великолепно. Предпосылок для того, что произошло вчера, на поверхности не было видно», — уточнил он.

Смотрите также Современные технические и учебные возможности псковского университета оценили депутаты Собрания

Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

Смотрите также Ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов