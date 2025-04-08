Игорь Дитрих: Задержание ректора ПсковГУ — это удар по рейтингу всех уровней власти

Задержание ректора ПсковГУ Натальи Ильиной — это удар по рейтингу всех уровней власти. Такое мнение заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В начале 2025 года Псковское областное Собрание выслушало выступление ректора ПсковГУ Натальи Ильиной о ситуации в учебном заведении. Игорь Дитрих отметил, что посещение университета у него оставило приятные впечатления.
«Вне зависимости от того, что произошло вчера, мы некоторое время назад посетили новый медицинский корпус ПсковГУ и инженерную школу. Получили абсолютно позитивные впечатления, никогда для студентов-медиков не было таких условий. В нашем парламенте достаточно много врачей, и все мы шли с некоторым негативом, но технические условия для студентов сделаны великолепно. Предпосылок для того, что произошло вчера, на поверхности не было видно», — уточнил он.
Напомним, ректор ПсковГУ Наталья Ильина задержана сотрудниками правоохранительных органов. По предварительной информации, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сообщается, что ректор обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове живет в ресторанно-гостиничном комплексе «Двор Подзноева», а еще часто бывает в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.