Общество

Современные технические и учебные возможности псковского университета оценили депутаты Собрания

Практической подготовкой к проведению парламентского часа, посвящённого перспективам развития высшего образования в регионе, стал выезд депутатов Собрания в Псковский государственный университет. Ознакомительная экскурсия началась с посещения нового учебно-лабораторного корпуса, построенного специально для института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Встречая гостей, ректор псковского университета Наталья Ильина напомнила историю реализации этого масштабного проекта, который, по её словам, изначально рассматривался не только как инфраструктурные изменения, но и как концепция подготовки медицинских кадров.

«Когда пять лет назад мы обсуждали программу развития с губернатором Михаилом Ведерниковым, то задали ему вопрос о проблематике, стоящей перед регионом. Была поставлена задача подготовки медицинских кадров, по сути, обеспечения системы практического здравоохранения нашими собственными врачами. О том, что Псковской области необходим такой институт было доложено на всех уровнях, и пошла межведомственная работа – Минобороны, Росимущество, Минздрав. В конечном итоге проект поддержал Президент Российской Федерации», - рассказала Наталья Ильина, добавив, что в университете хранится документ с личной подписью Владимира Путина о выделении 1,5 млрд рублей на строительство здания и 150 млн на закупку оборудования.

В сопровождении ректора и профессора кафедры фундаментальной медицины и биохимии Нины Бугеро депутаты посмотрели, какие условия созданы для обучения студентов-медиков. Аудитории, позволяющие в реальном времени следить за ходом хирургических операций по видеосвязи, лаборатории, оснащённые передовым зарубежным и российским оборудованием, в том числе, для проведения генетических исследований, собственный анатомический блок, симуляционно-аккредитационный центр, где сдают экзамены студенты и уже практикующиеся врачи, обучающиеся по программам повышения квалификации. По словам ректора, уровень материально-технической базы и образовательных программ такой, что стандарты для новых медицинских институтов в других регионов списывали с ПсковГУ.

«Я 25 лет назад окончила медицинский институт, и просто восторгаюсь тем, что сейчас есть у студентов – какие макеты, препараты, лаборатории. Конечно же, мы ждём выпускников ПсквГУ в первичном звене здравоохранения», - поделилась впечатлениями депутат, врач псковской межрайонной поликлиники Елена Лунгу. Специалист отметила, что врачей по-прежнему не хватает, а вот дефицита фельдшеров в межрайонной поликлинике уже нет – в последние 2-3 года активно приходили выпускники медколледжа.

Заместитель председателя Собрания, хирург высшей квалификации с многолетним стажем Игорь Дитрих также оценил уровень материально-технической базы университета. «Для обучения студентов здесь есть всё, - констатировал вице-спикер. – Конечно, наш медицинский факультет очень молодой. Хочется пожелать, и я уверен в этом, чтобы качество учебных аудиторий и оборудования перешло в качество подготавливаемых нами молодых докторов», - сказал Игорь Дитрих.

Ещё один прорыв ПсковГУ – создание передовой инженерной школы Союзного государства гибридных технологий в станкостроении. Наталья Ильина признала, что проект, реализованный в рамках концепции национального проекта о технологическом суверенитете России, был для университета сложным и неожиданным. На средства федерального гранта были отремонтированы учебные аудитории старого университетского корпуса на улице Льва Толстого в Пскове и закуплено современное оборудование. Первым результатом деятельности передовой инженерной школы стало конструирование совместно с партнёрами из Республики Беларусь уникального гибридного станка, совмещающего в себе две функции – по резке и напылению металлов, улучшающего их свойства. По словам ректора, в настоящее время на уровне Минпромторга обсуждается вопрос о запуске в серийное производство ноу-хау, которое пока существует в цифровом формате.

Преподаватели инженерной школы на практике продемонстрировали депутатам технологии, используемые при конструировании гибридного станка и в процессе обучении студентов. «Эта наша цифровая фабрика с голографическим столом, где мы занимаемся производством изделий не из реальных металлов, а создаём их цифровые двойники», - рассказал доцент Дмитрий Гринёв, подчеркнув, что разработанная в Пскове модель инженерного образования вошла в каталог лучших образовательных практик России.

«Я по-настоящему впечатлён, - поделился вице-спикер Александр Братчиков. - Прекрасное оборудование, прекрасные возможности, горящие глаза преподавателей и студентов. В производственной сфере сейчас идёт процесс автоматизации. Роботы и искусственный интеллект – это уже не технологии будущего, а технологии сегодняшнего дня, поэтому наши предприятия очень нуждаются в таких высококвалифицированных специалистах».

В ходе общения с преподавателями спикер Собрания Александр Котов поинтересовался их мнением о переменах, произошедших в университете. По словам экс-ректора Псковского политехнического института Сергея Вертешева, материально-техническая база на глазах меняется и оборудование закупается очень интенсивно.

«Может создаться впечатление, что пришли в Правительство России или региональное, попросили денег, их сразу дали, и начали заниматься реализацией проекта. Но принцип «дайте денег» сейчас не работает – необходимо грамотно использовать различные инструменты привлечения средств, которых сейчас много», - оценил усилия руководства вуза Александр Котов.

Наталья Ильина подтвердила, что псковский университет участвует во всех форматах федерального финансирования высшей школы. Однако ректор поделилась с депутатами не только успехами, но и проблемой – передовая инженерная школа не получает заказов от производителей региона, что лишает её возможности получать дополнительное федеральное финансирование.

Спикер Собрания согласился, что тесный контакт университета с руководителями предприятиями региона необходим, и отметил, что эта проблема станет одной из тем обсуждения на парламентском часе: «Если нам удастся совместить потребности бизнеса и учреждений с возможностями нашего образования, то всё получится. Но это непростая задача».

Александр Котов поблагодарил руководство университета за проделанную работу по модернизации материально-технической базы. «Я сам по профессии инженер и представляю себе, как можно эту современную базу использовать для того, чтобы подготовить настоящих квалифицированных специалистов, которые так нужны нам сегодня на производстве. Теперь, на мой взгляд, ещё более важная задача – сделать так, чтобы максимально использовать уже имеющиеся возможности. Привлекать в наш университет студентов, где они могут получить современное конкурентное образование, и предоставлять им возможность трудоустроиться после окончания вуза», - резюмировал председатель областного Собрания депутатов.

Напомним, 41-я сессия регионального парламента, в рамках которой запланирован парламентский час по вопросам развития высшей школы, назначена на 30 января.