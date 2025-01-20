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Общество

Современные технические и учебные возможности псковского университета оценили депутаты Собрания

23.01.2025 15:00|ПсковКомментариев: 0

Практической подготовкой к проведению парламентского часа, посвящённого перспективам развития высшего образования в регионе, стал выезд депутатов Собрания в Псковский государственный университет. Ознакомительная экскурсия началась с посещения нового учебно-лабораторного корпуса, построенного специально для института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Встречая гостей, ректор псковского университета Наталья Ильина напомнила историю реализации этого масштабного проекта, который, по её словам, изначально рассматривался не только как инфраструктурные изменения, но и как концепция подготовки медицинских кадров.

«Когда пять лет назад мы обсуждали программу развития с губернатором Михаилом Ведерниковым, то задали ему вопрос о проблематике, стоящей перед регионом. Была поставлена задача подготовки медицинских кадров, по сути, обеспечения системы практического здравоохранения нашими собственными врачами. О том, что Псковской области необходим такой институт было доложено на всех уровнях, и пошла межведомственная работа – Минобороны, Росимущество, Минздрав. В конечном итоге проект поддержал Президент Российской Федерации», - рассказала Наталья Ильина, добавив, что в университете хранится документ с личной подписью Владимира Путина о выделении 1,5 млрд рублей на строительство здания и 150 млн на закупку оборудования.

В сопровождении ректора и профессора кафедры фундаментальной медицины и биохимии Нины Бугеро депутаты посмотрели, какие условия созданы для обучения студентов-медиков. Аудитории, позволяющие в реальном времени следить за ходом хирургических операций по видеосвязи, лаборатории, оснащённые передовым зарубежным и российским оборудованием, в том числе, для проведения генетических исследований, собственный анатомический блок, симуляционно-аккредитационный центр, где сдают экзамены студенты и уже практикующиеся врачи, обучающиеся по программам повышения квалификации. По словам ректора, уровень материально-технической базы и образовательных программ такой, что стандарты для новых медицинских институтов в других регионов списывали с ПсковГУ.

 

«Я 25 лет назад  окончила медицинский институт, и  просто восторгаюсь тем, что сейчас  есть у студентов – какие макеты, препараты, лаборатории. Конечно же, мы ждём выпускников ПсквГУ в первичном звене здравоохранения», - поделилась впечатлениями депутат, врач псковской межрайонной поликлиники Елена Лунгу. Специалист отметила, что врачей по-прежнему не хватает, а вот дефицита фельдшеров в межрайонной поликлинике уже нет – в последние 2-3 года активно приходили выпускники медколледжа.

Заместитель председателя Собрания, хирург высшей квалификации с многолетним стажем Игорь Дитрих также оценил уровень материально-технической базы университета. «Для обучения студентов здесь есть всё, - констатировал вице-спикер. – Конечно, наш медицинский факультет очень молодой. Хочется пожелать, и я уверен в этом, чтобы качество учебных аудиторий и оборудования перешло в качество подготавливаемых нами молодых докторов», - сказал Игорь Дитрих.  

Ещё один прорыв ПсковГУ – создание передовой инженерной школы Союзного государства гибридных технологий в станкостроении. Наталья Ильина признала, что проект, реализованный в рамках концепции национального проекта о технологическом суверенитете России, был для университета сложным и неожиданным. На средства федерального гранта были отремонтированы учебные аудитории старого  университетского корпуса на улице Льва Толстого в Пскове и закуплено современное оборудование. Первым результатом деятельности передовой инженерной школы стало конструирование совместно с партнёрами из Республики Беларусь уникального гибридного станка, совмещающего в себе две функции – по резке и напылению металлов, улучшающего их свойства. По словам ректора, в настоящее время на уровне Минпромторга обсуждается вопрос о запуске в серийное производство ноу-хау, которое пока существует в цифровом формате.

Преподаватели инженерной школы на практике продемонстрировали депутатам технологии, используемые при конструировании гибридного станка и в процессе обучении студентов. «Эта наша цифровая фабрика с голографическим  столом, где мы занимаемся производством изделий не из реальных металлов, а создаём их цифровые двойники», - рассказал доцент Дмитрий Гринёв, подчеркнув, что разработанная в Пскове модель инженерного образования вошла в каталог лучших образовательных практик России.

«Я по-настоящему впечатлён, - поделился вице-спикер Александр Братчиков. - Прекрасное оборудование, прекрасные возможности, горящие глаза преподавателей и студентов. В производственной сфере сейчас идёт процесс автоматизации. Роботы и искусственный интеллект  – это уже не технологии будущего, а технологии сегодняшнего дня, поэтому наши предприятия очень нуждаются в таких высококвалифицированных специалистах».

В ходе общения с преподавателями спикер Собрания Александр Котов поинтересовался их мнением о переменах, произошедших в университете. По словам экс-ректора Псковского политехнического института Сергея Вертешева, материально-техническая база на глазах меняется и оборудование закупается очень интенсивно.

 

«Может создаться впечатление, что пришли в Правительство России или региональное, попросили денег, их сразу дали, и начали заниматься реализацией проекта. Но принцип «дайте денег» сейчас не работает – необходимо  грамотно использовать различные инструменты привлечения средств, которых сейчас много», - оценил усилия руководства вуза  Александр Котов.

Наталья Ильина подтвердила, что псковский университет участвует во всех форматах федерального финансирования высшей школы. Однако ректор поделилась с депутатами не только успехами, но и проблемой – передовая инженерная школа не получает заказов от производителей региона, что лишает её возможности получать дополнительное федеральное финансирование.

Спикер Собрания согласился, что тесный контакт университета с  руководителями предприятиями региона необходим, и отметил, что эта проблема станет одной из тем обсуждения на парламентском часе: «Если нам удастся совместить потребности бизнеса и учреждений с возможностями нашего образования, то всё получится. Но это непростая задача».

Александр Котов поблагодарил руководство университета за проделанную работу по модернизации материально-технической базы. «Я сам по профессии инженер и представляю себе, как можно эту современную базу использовать для того, чтобы подготовить настоящих квалифицированных специалистов, которые так нужны нам сегодня на производстве. Теперь, на мой взгляд, ещё более важная задача – сделать так, чтобы максимально использовать уже имеющиеся возможности. Привлекать в наш университет студентов, где они могут получить современное конкурентное образование, и предоставлять им возможность трудоустроиться после окончания вуза», - резюмировал председатель областного Собрания депутатов.

Напомним,  41-я сессия регионального парламента, в рамках которой запланирован парламентский час по вопросам развития высшей школы, назначена на 30 января.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Путин Владимир Владимирович Вертешев Сергей Михайлович Президент Псковского государственного университета
Дитрих Игорь Иванович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Лунгу Елена Сергеевна депутат Псковского областного Собрания, участковый терапевт Псковской межрайонной больницы
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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