Происшествия

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о новых схемах дистанционного мошенничества

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». И вновь темой разговора станет дистанционное мошенничество.

Каждый день в нашем регионе фиксируются преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и когда старые схемы «развода» добропорядочных граждан уже не действуют, злоумышленники придумывают новые. Так, за последнее время в Псковской области несколько человек стали жертвами новой схемы - под воздействием неизвестных они экстренно и по дешевой цене продавали квартиры, машины и переводили деньги.

Кто находится под «прицелом» мошенников? Каким образом мошенники получают информацию о своих потенциальных жертвах? Какова статистика по информационно-телекоммуникационным преступлениям в нашем регионе с начала 2025 года? Как обстоят дела с их раскрываемостью? На эти и другие вопросы ответят: