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Ректора ПсковГУ Наталью Ильину арестовали на два месяца

Псковский городской суд 9 апреля избрал меру пресечения ректору Псковского государственного университета Наталье Ильиной, ставшей фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из здания суда.

«Суд постановил в удовлетворении ходатайства защитника об избрании обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста отказать. <...> Ходатайство старшего следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить», - сказала судья Надежда Прокофьева.

Под стражу заключили на 2 месяца по 7 июня.

Доктор биологических наук, профессор Ильина с 2020 года занимает должность ректора Псковского государственного университета.

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Рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения ректору рассматривалось в закрытой форме более четырех часов.