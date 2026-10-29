Начинается суд над Натальей Ильиной, на котором ей вынесут приговор

Началось судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-ректора ПсковГУ Натальи Ильиной, на котором ей вынесут приговор, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала Псковского городского суда.

Наталье Ильиной вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и 16 эпизодов превышения должностных полномочий, совершенных из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286).

Прокуратура запросила для нее наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 1 миллион рублей и с лишением права заниматься деятельностью в сфере образования на срок 3 года.

На прошлом судебном заседании суд заслушал последнее слово экс-ректора, в котором она просила не лишать ее свободы.

Экс-ректор ПсковГУ находилась в СИЗО с 8 апреля 2025 года. С 4 декабря 2025 года суд изменил ей меру пресечения на домашний арест.